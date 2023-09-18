Asker eğlencesinde havaya ateş eden 40 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, kent merkezine bağlı bir köyde düzenlenen asker eğlencesinde silahla havaya ateş edildiği ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

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