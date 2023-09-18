Silivri'de tarlada başlayan yangın, iki fabrikaya sıçradı
Silivri'de tarlada başlayan yangın, plastik üreten iki fabrikaya sıçradı. Bölgeye birçok ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Silivri Alipaşa Mahallesi'nde tarlada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle
bölgedeki plastik fabrikalarına sıçradı. Plastik depolarının yanmasıyla büyüyen
yangın nedeniyle çalışan işçiler boşaltıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi
sevk edildi. Jandarma ve emniyet ekipleri yangın alanında çevre güvenliğini
sağladı.
Olay yerine gelen Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, "Ali Paşa Mahallemizde
plastik üreten bir fabrikamız ve hemen arkasında bir başka plastik fabrikasının
çevresinde tarlada yangın çıktı. Yangın plastik deposuna sıçramış durumda. Şu
anda itfaiyemiz, emniyetimiz, jandarmamız yangına müdahale ediyor. 8 ilçemizden
takviye itfaiye ekipleri, elimizdeki tüm imkanlarla müdahale ediyoruz. Sevindirici
tarafı herhangi bir can kaybı ve yaralımız yok. Kısa süre içerisinde inşallah
yangını söndüreceğiz" açıklamasını yaptı.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.