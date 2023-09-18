Terör operasyonlarında 13 zanlı hakkında işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 10-17 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonlarda, 12 terör örgütü PKK/KCK ve 1 FETÖ zanlısı yakalandı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.