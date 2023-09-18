Terör operasyonlarında 13 zanlı hakkında işlem yapıldı
Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2023 15:09, Son Güncelleme : 18 Eylül 2023 15:10
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 10-17 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonlarda, 12 terör örgütü PKK/KCK ve 1 FETÖ zanlısı yakalandı.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.