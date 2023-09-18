Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de yoğun diplomasi trafiği sürüyor

Kamu-Sen: TBMM'de ana gündem memur ve emekli maaşları olmalıdır
Kamu-Sen: TBMM'de ana gündem memur ve emekli maaşları olmalıdır
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Güvenlik görevlilerine ve meslektaşlarına saldıran polis açığa alındı
Güvenlik görevlilerine ve meslektaşlarına saldıran polis açığa alındı
Konut fiyatlarında temmuzda yıllık artış yüzde 95
Konut fiyatlarında temmuzda yıllık artış yüzde 95
'Polis merkezinde ölüm' davasında 6 polise hapis cezası
'Polis merkezinde ölüm' davasında 6 polise hapis cezası
İstanbul'da konut almak zorlaşıyor
İstanbul'da konut almak zorlaşıyor
Hakim İrfan Saraç ve eşi trafik kazasında hayatını kaybetti
Hakim İrfan Saraç ve eşi trafik kazasında hayatını kaybetti
Kamu personeli spor oyunlarında buluşacak
Kamu personeli spor oyunlarında buluşacak
Bakan Kacır'dan Elon Musk açıklaması: İş birliğini arzu ediyor
Bakan Kacır'dan Elon Musk açıklaması: İş birliğini arzu ediyor
YHT biletlerine zam geldi
YHT biletlerine zam geldi
Fatih Altaylı'ya Diyanet'in fetva ve görüşleri hakkındaki paylaşımları nedeniyle iddianame
Fatih Altaylı'ya Diyanet'in fetva ve görüşleri hakkındaki paylaşımları nedeniyle iddianame
3 kurum toplamda 7 bin 246 personel almak için ilana çıktı
3 kurum toplamda 7 bin 246 personel almak için ilana çıktı
Dolar yeniden 27 TL'yi aştı
Dolar yeniden 27 TL'yi aştı
Bankalara yeni talimat: TL'yi cazip kılacak yeni kararlar alındı
Bankalara yeni talimat: TL'yi cazip kılacak yeni kararlar alındı
Bakan Yerlikaya paylaştı: Diyarbakır'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Yerlikaya paylaştı: Diyarbakır'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
81 ilde konut seferberliği! Hedef kitle dar ve orta gelirliler
81 ilde konut seferberliği! Hedef kitle dar ve orta gelirliler
MB'den tarih düzenlemesi: Dönüşüm hesaplamalarında değişikliğe gidildi
MB'den tarih düzenlemesi: Dönüşüm hesaplamalarında değişikliğe gidildi
Jandarmaya 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alınacak
Jandarmaya 6 bin 940 sözleşmeli uzman erbaş alınacak
Erdoğan'dan Elon Musk'a bir çağrı bir de davet
Erdoğan'dan Elon Musk'a bir çağrı bir de davet
Gözler MB'nin faiz kararında
Gözler MB'nin faiz kararında
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarını andı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarını andı
Emekliler 10 bin lira ikramiye istiyor
Emekliler 10 bin lira ikramiye istiyor
Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
YKS'de ek tercih süreci için son gün
YKS'de ek tercih süreci için son gün
Düzce'de uzman çavuş evinde ölü bulundu
Düzce'de uzman çavuş evinde ölü bulundu
Adalet Bakanı: Boşanma davasıyla tazminat, nafaka konularını ayırabiliriz
Adalet Bakanı: Boşanma davasıyla tazminat, nafaka konularını ayırabiliriz
Otobüsün devrilmesi sonucu 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
Otobüsün devrilmesi sonucu 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti
Yassıada açıklarında çarpışan iki gemi Ahırkapı'ya demirletildi
Yassıada açıklarında çarpışan iki gemi Ahırkapı'ya demirletildi
Konut siteleri, ikinci aracı olanlardan park ücreti talep etmeye başladı
Konut siteleri, ikinci aracı olanlardan park ücreti talep etmeye başladı
İlkokullarda 'sınav yerine süreç odaklı' ölçme sisteminin detayları belli oldu
İlkokullarda 'sınav yerine süreç odaklı' ölçme sisteminin detayları belli oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de yoğun diplomasi trafiği sürüyor

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarına bugün de devam edecek. Erdoğan, Amerikalı iş insanları ve düşünce kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelecek, diplomatik temaslarda da bulunacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 18 Eylül 2023 16:27, Son Güncelleme : 18 Eylül 2023 16:34
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de yoğun diplomasi trafiği sürüyor
Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, bakanları ve delegasyonları bir araya getiren BM Genel Kurulu görüşmelerinin 78'incisi, yarın New York'ta başlayacak.

Genel Kurul'a hitap etmek üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyareti kapsamda, ABD'deki vatandaş ve soydaş toplumu temsilcilerinin yanı sıra iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşlarının yetkilileri ve Amerikan toplumunun farklı kesimlerinden müteşekkil kanaat önderlerinin katılacağı etkinliklere iştirak ediyor.

ABD'de ikinci gün temasları

Erdoğan, bugünkü programı kapsamında, New York'taki Türkevi'nde Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısı yapacak.


Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı İmza Töreni'ne iştirak edecek. Concordia Zirvesi'ne katılacak. Amerikalı iş insanlarını kabul ederek ikili görüşmeler yapacak.

Mevkidaşlarıyla da bir araya gelecek olan Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ikili ilişkileri ve bölgesel konuları değerlendirecek.

Erdoğan, ayrıca bugünkü temasları kapsamında, New York'ta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i de kabul edecek.

Yarın 13'üncü kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edecek

BM Genel Kurulu'nda bugüne kadar 12 konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın bir kez daha BM kürsüsünden mesajlarını uluslararası kamuoyuyla paylaşacak.

Erdoğan, BM Genel Kurulu'na ilk kez 2005'te Başbakan sıfatıyla hitap etmişti.

BM kürsüsünden Dünya beşten büyüktür vurgusu

Erdoğan, ilk kez Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından katıldığı 2014 yılındaki 69. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dile getirdiği "Dünya beşten büyüktür" ifadesiyle, BM'nin reform ihtiyacını net şekilde ortaya koydu.

Erdoğan, o konuşmasında şunları kaydetti:

Daha fazla gecikmeden, daha fazla mazlum insan, masum insan hayatını kaybetmeden, küresel vicdan daha fazla yaralanmadan, Birleşmiş Milletler sorunlara ağırlığını koymalıdır. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, dünya beşten büyüktür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi 5 ülkenin dünya gerçekleri ile bağdaşmayacak şekilde Birleşmiş Milletleri etkisiz hale getirmesi, küresel vicdanın kabul edebileceği bir durum değildir. Tüm alınan kararlar, bakıyorsunuz bir ülkenin iki dudağı arasındadır. Eğer 'hayır' derse hayır, 'evet' derse o zaman icraata geçilebiliyor. Filistin'de sadece birkaç ay içinde 2 binden fazla masum insan katledilirken, Birleşmiş Milletler beklenen çözümü üretememiştir. Suriye'de 4 yıldır 200 binden fazla kişi katledilirken, 9 milyona yakın insan yer değiştirirken, Birleşmiş Milletler yine etkili çözümler sunamamıştır.

Bu Habere Tepkiniz