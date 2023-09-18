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Kamu-Sen gaziler ile bir araya geldi

Kamu Sen Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, Basından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Türk İmar-Sen Genel Başkanı Zafer Çelik ve Mevzuattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Tuncay Erden 19 Eylül Gaziler günü nedeniyle gazileri ziyaret ettiler.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Eylül 2023 16:38, Son Güncelleme : 18 Eylül 2023 16:42
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Kamu-Sen gaziler ile bir araya geldi

TÜRKEŞ GÜNEY: GAZİ VE ŞEHİT YAKINLARIMIZ SAHİP ÇIKMAK BİZİM İÇİN MİLLİ BİR GÖREVDİR

Türkiye Kamu Sen heyeti adına değerlendirmelerde bulunan Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, "Bu topraklar üzerinde huzur içinde yaşayabiliyorsak, içimize çektiğimiz her bir nefeste gazilerimizin ve şehitlerimizin hakkı vardır.

Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz bizlere emanettir. Her bir tarafı ateş çemberi ile çevrelenen bu güzel vatana halel gelmesin diyerek canlarını feda etmekten çekinmeyen şehit ve gazilerimizi asla unutmayacağız.

Ay yıldızı al bayrağımızı ilelebet dalgalandırmak gazilerimize ve şehit yakınlarımıza sahip çıkmak her Türk vatandaşının milli bir görevidir.

Türkiye Kamu-Sen konfederasyonu olarak milli hassasiyetlerimiz çerçevesinde canlarını bir an olsun esirgemeden ortaya koyan, bu topraklara kanlarını döken tüm gazi ve şehitlerimizi bir kez daha hayırla yad ediyor, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesi ve gazi unvanı verilişinin yıldönümünde tüm gazilerimizin bu mukaddes gününü yürekten kutluyoruz.

Bu çerçevede, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara Şube Başkanı Gazi Abdullah Gazioğlu'nun nezdinde tüm dernek yöneticileri ve üyelerine teşekkür ediyorum.

Hayatta olan tüm gazilerimize sağlıklı bir ömür, ebediyete intikal etmiş olan gazi ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhları şad mekanları cennet olsun" dedi.

ABDULLAH GAZİOĞLU: BU ANLAMLI GÜNDE BİZLERİ YALNIZ BIRAKMAYAN TÜRKİYE KAMU-SEN'E TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara Şube Başkanı Gazi Abdullah Gazioğlu'da ziyaretten duyduğum mutluluğu dile getirerek, "Böylesine anlamlı bir günde, milli hassasiyetleri ile Türkiye'nin yüz akı olan Türkiye Kamu-Sen konfederasyonunun çok değerli yöneticilerine, gazilerimiz ve şehit yakınlarımız adına teşekkür ediyorum.

Her platformda bizlere verdiğiniz destek son derece önemli ve anlamlıdır. Gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın arkasında duran, her türlü sorun ve problemlerinde yardımımıza koşan Türkiye Kamu-Sen konfederasyonunun tüm yöneticileri, teşkilatı ve üyelerine selamlarımızı gönderiyoruz. Gaziler günü münasebetiyle göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederim" dedi.

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