Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2023 17:17, Son Güncelleme : 18 Eylül 2023 17:18
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|26,9780
|26,9790
|27,0190
|27,0200
|Avro
|28,8200
|28,8210
|28,8270
|28,8280
|Sterlin
|33,4150
|33,5320
|33,3390
|33,4560
|İsviçre Frangı
|30,0260
|30,1770
|29,9960
|30,1470
|ANKARA
|ABD Doları
|26,9480
|27,0280
|26,9890
|27,0690
|Avro
|28,7800
|28,8600
|28,7870
|28,8670
|Sterlin
|33,3550
|33,5650
|33,2790
|33,4890