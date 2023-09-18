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İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 90. sayısını yayımladı

Bültende, Zonguldak'taki TTK Armutçuk Müessesesi maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili "patlama" iddiasının doğru olmadığı bildirildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2023 17:42, Son Güncelleme : 18 Eylül 2023 18:34
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İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 90. sayısını yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, Zonguldak'taki TTK Armutçuk Müessesesi maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili "patlama" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

Merkez, Dezenformasyon Bülteni'nin 90. sayısını yayımladı.

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, Zonguldak'taki TTK Armutçuk Müessesesi maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili "patlama" iddiası yalanlandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessesesi maden ocağındaki göçüğün nedeninin patlama değil tavan çökmesi olduğu bildirilen bültende, asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

Öte yandan, bazı sosyal medya hesaplarından "Amasya İl Göç İdaresi yetkilileri, Suriyeli sığınmacıları evlerinde ziyaret ederek çocuklara kırtasiye malzemeleri hediye etti" iddiasıyla yayımlanan haberlerdeki fotoğrafın doğru olmadığı kaydedildi.

Bültende, söz konusu fotoğrafın, halihazırda Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın Zeytinburnu Belediye Başkanı'yken 2016'daki ev ziyareti sırasında çekildiği doğrulandı.

Ayrıca, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın valilik genelgeleriyle ilgili açıklama yaptığı" iddiasının dezenformasyon içerdiği belirtilerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir açıklaması bulunmamaktadır. Bahse konu açıklama tamamen uydurmadır." ifadelerine yer verildi.

- Göbeklitepe'nin zeminine beton döküldüğü iddiası

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Şanlıurfa'da Neolitik arkeolojik sit alanı olan Göbeklitepe'nin zeminine beton döküldü" iddiasının da doğru olmadığı vurgulandı.

Bu iddiaya ilişkin bültende şunlar kaydedildi:

"UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de deprem riski nedeniyle koruma çalışmaları devam etmektedir. Bilimin ışığında yürütülen bu çalışmalar kapsamında beton değil orijinal duvar ve zemin dokusuna uygun harç kullanılmıştır. Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul da Göbeklitepe'ye beton dökülmesinin söz konusu olmadığını, kriterlere aykırı bir uygulamanın yapılmayacağını ifade etmiştir. Göbeklitepe'de dünya standartları kriterlerine uygun ve testlerden sonra zamana en dayanıklı olan harç tercih edilmiştir."

- İtalyan firmanın Avustralya'daki fındık bahçesiyle ilgili iddialar

Bültende, İtalyan Ferrero firmasının Avustralya'daki fındık bahçesinin Türk fındığına darbe vuracağı yönündeki iddiaların da manipülasyon içerdiği duyuruldu.

Ferrero şirketinin Avustralya'daki fındık bahçesinden 2020'de rekolte beklentisini 5 bin ton olarak duyurduğu hatırlatılarak, Türkiye'nin 2022'de 765 bin tonla dünyanın en çok fındık üreten ülkesi olduğu vurgulandı.

Bültende, "Dolayısıyla iddiaya konu fındık bahçesinin Türkiye'deki fındık üretim ve piyasasını etkilemesi düşünülemez. Fındığın çikolata sektöründeki aroma özelliğinin önemi değerlendirildiğinde, Avustralya'da üretilen fındığın Türk fındığının lezzetini yakalayamayacağı da değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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