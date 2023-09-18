Bilecik'te otomobilin çarptığı yaya öldü
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2023 20:23, Son Güncelleme : 18 Eylül 2023 20:24
Z.C.Ü. idaresindeki 22 ALL 740 plakalı otomobil, Bozüyük-Bursa kara yolu Aşağıarmutlu köyü mevkisinde karşıya geçmeye çalışan Ahmet Yıldırım'a (57) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde yaşamını yitiren Yıldırım'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.