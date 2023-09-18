Antalya'da kaybolan 73 yaşındaki kadın 'cayrokopter' sayesinde bulundu
Antalya'nın Finike ilçesinde kaybolan 73 yaşındaki kadın, havadan arama çalışmalarına katılan "cayrokopter" sayesinde bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2023 20:48, Son Güncelleme : 18 Eylül 2023 20:49
Alınan bilgiye göre, Arif Mahallesi'ndeki ikametinden dün ayrılan Durkadın Aksoy'un dönmemesi üzerine yakınları durumu yetkililere bildirdi.
AFAD, jandarma ve AKUT ekipleri ile sivil toplum kuruluşları gönüllülerinin de katıldığı arama çalışmalarına Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığına bağlı Aydın Filo Komutanlığından gelen "cayrokopter" havadan destek verdi.
"Cayrokopter" görevlisinin yönlendirmesiyle Aksoy, evine bir kilometre uzaklıktaki Arykanda Antik Tiyatrosu yakınlarında uyurken bulundu.
Sağlık kontrolünden geçirilen kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.