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İzmir'de 1282 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

İzmir'de 1282 yıl 1700 ay 220 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2023 20:59, Son Güncelleme : 18 Eylül 2023 21:00
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İzmir'de 1282 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 Eylül'de cezaevinden firar eden, "silahla yağma" suçundan 1282 yıl 1700 ay 220 gün hapis cezasına hükümlü Ö.E'yi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Ekipler, Ö.E'yi 8 Eylül'de belirlenen adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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