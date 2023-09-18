İzmir'de 1282 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
İzmir'de 1282 yıl 1700 ay 220 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü cezaevine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Eylül 2023 20:59, Son Güncelleme : 18 Eylül 2023 21:00
İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 Eylül'de cezaevinden firar eden, "silahla yağma" suçundan 1282 yıl 1700 ay 220 gün hapis cezasına hükümlü Ö.E'yi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.
Ekipler, Ö.E'yi 8 Eylül'de belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.