'Erdoğan'dan PKK, FETÖ, DEAŞ tüm terör örgütleri ile ayrımsız mücadele vurgusu'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de faaliyet gösteren bazı düşünce kuruluşu temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve SETA tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan toplantıda, Türkiye'nin Cumhuriyet'in ikinci asrına "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla hazırlandığına vurgu yaptı.

Erdoğan, Türkiye'nin küresel ve bölgesel sorunların çözümüne katkı sağlamak; bölgesinde barış, istikrar ve refahın tesisi; uluslararası sistemin adaletsizliklerini giderme gibi amaçlarından söz etti.

Rusya-Ukrayna savaşının adil bir barışla sonuçlanması için çaba sarf ettiklerini belirten Erdoğan, tüm çatışma alanlarında kalıcı barışın tesisi ve Türkiye'nin dostlarının sayısını artırma amaçlarıyla diplomasiye öncelik vermeye devam edileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinin canlandırılması için açılan fırsat penceresine işaret etti ve bu konuda AB'nin tavrının belirleyici olacağını belirtti.

Türkiye-ABD ilişkilerinin gelişmesinden duyulan memnuniyeti anlatan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'la iki ülke arasındaki meselelerde zaman zaman baş gösteren tıkanıklıkların çoğunun açıldığını, temasların pozitif gündemle artırılması kararının alındığını açıkladı.

- Uluslararası sistemin kurallara dayalı ve adil bir biçimde reforma tabi tutulması gerektiğini belirtti

PKK, FETÖ, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile ayrımsız mücadele ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine onurlu geri dönüşleri gibi konularda uluslararası dayanışmanın artırılması gerekliliğini söyleyen Erdoğan, uluslararası sistemin kurallara dayalı ve adil bir biçimde reforma tabi tutulması gereğinin altını özellikle çizdi.

Erdoğan, son zamanlarda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere birçok ismin bu anlayışı ortaya koyan söylemlerini hatırlattı ve bunun "Dünya Beşten Büyüktür" tespitinin teyidi anlamına geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam düşmanlığı, ırkçılık ve kutsallara yönelik saldırıların arttığını da anlattı ve bunlara ifade özgürlüğü gerekçesiyle göz yumulmasının oluşturduğu büyük tehlikeyi de gözler önüne sererek, herkesi bu çirkin olaylara tepki göstermeye çağırdı.