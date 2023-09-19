PKK/KCK/YPG/PYD terör örgütüne yönelik soruşturmada 9 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmaları kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Eylül 2023 09:16, Son Güncelleme : 19 Eylül 2023 09:17
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 9 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına ve Başsavcılığa sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.