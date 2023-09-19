FETÖ operasyonunda 9 kişi yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanmasında asker ve sivillere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Jandarma Komutanlığı İzmir merkezli 7 ilde düzenlediği eş zamanlı baskınlarla aralarında 1'i muvazzaf 3 asker ile 6'sı darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 9 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler hakkında, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin açıkça delil kabul ettiği, tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller bulunduğu bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.