30 milyon liralık deprem malzemesi stoklanmış halde ele geçirildi

Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 7 Eylül günü yapılan operasyon sonucunda Özerli Mahallesi'nde bir depoda 6 Şubat depreminde uluslararası yardım kuruluşları tarafından gönderilen bir tır dolusu malzeme ele geçirilmişti.

Jandarma güçleri soruşturmayı derinleştirerek olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 44 yaşındaki C.Y. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Jandarma, şüphelinin tutuklanışından sonra araştırmaya devam edince, olayın detayları da yavaş yavaş aydınlanmaya başladı.

Aynı operasyon çerçevesinde Dörtyol'un Ocaklı ve Kışlalar mahallelerinde 1, Çaylı Mahallesi'nde 2 olmak üzere 4 ayrı depodaki malzemelere daha el konuldu.

Özerli Mahallesi'nde ele geçirilen mallarla beraber diğer 4 depodaki deprem yardım malzemelerinin toplam piyasa fiyatının 30 milyon liranın üzerinde olduğu ve 5 tır malzeme bulunduğu kaydedildi. Güvenlik güçlerinin incelemesi devam ediyor.