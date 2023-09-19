Sultanbeyli'de kamyonetle polis aracının çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Görüntülerde, kamyonetin seyir halindeki polis aracına vurduktan sonra aydınlatma direğine ve ardından bir evin duvarına çarparak durması yer alıyor.

Ekip otosundaki bir polis memurunun yaralandığı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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