Almanya'dan emeklilik işlemleri için geldikleri Denizli'de kaza geçirip ölen çift defnedildi

Dün, Mehmet Şandede'nin (45) kullandığı 34 GDT 304 plakalı otomobil, Adem Gökin'in (69) kullandığı elektrikli bisikletle çarpışmış, kazada sürücüler olay yerinde, otomobilde yolcu konumundaki Hatice Şandede ise kaldırıldığı Tavas Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Karahisar Mahallesi'ndeki trafik kazasında yaşamını yitiren Hatice ve Mehmet Şandede (45) ile Adem Gökin'in Tavas Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

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