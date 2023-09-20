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Yeni yargı modeli hazırlığı: Hedef yargılamada sürelerin düşürülmesi

Hükümet, yargının makul sürede karar vermesi için yargılamada yeni model üzerinde çalışıyor. Dava sayıları ve yargı süreleri üzerinden analizlerin de yapıldığı çalışmada yeni bir model oluşturulması planlanıyor. Hedef, yargılamada karar sürelerinin bazı davalarda 1 yıldan bir aya kadar düşürülmesi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 20 Eylül 2023 07:38, Son Güncelleme : 20 Eylül 2023 07:39
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Yeni yargı modeli hazırlığı: Hedef yargılamada sürelerin düşürülmesi

Hükümet, davaların hızını artırıp karar verme süresini kısaltan yeni bir sistem üzerinde çalışma başlattı. Adil yargılanma hakkı çerçevesinde yargılamaların makul sürede bitirilmesi ilkesi kapsamında ön fizibilite çalışmalarına başlayan hükümet, dava sayıları ve yargıda karar verme süreleri ile ilgili kapsamlı bir istatistik çalışması yaptı.

YENİ BİR REFORM

Yenişafak'tan Resul Ekrem Şahan 'ın haberine göre; çalışmada alternatif uyuşmazlık yöntemlerine yeni bir hibrit model oluşturulması planlanıyor. Fiziki altyapı ve personel takviyesinin hızlı yargılama için tek çözüm olmadığı üzerinde duruluyor. Çalışmada, adliye binası ve hakim sayısını artırmanın hem ekonomik maliyetinin yüksek olduğu hem de kesin çözüm olmadığı, bu yüzden makul süre uygulamasında yeni bir reforma imza atılması gerektiği yer aldı. Henüz taslak aşamasında olan çalışmada, bazı büyükşehirlerde dava için dilekçe veren bir kişiye 8 ay sonraya duruşma tarihi verildiği, en basit mülk tahliye davalarının bile 7-8 yıl sürdüğü, uzayan bu süreçlerin ise mahkemelerin iş yükünü artırdığı yer aldı.

E-YAZIŞMADAN BİLİRKİŞİYE

Soruşturma ve yargılama sürecinde kurum ve kuruluşlardan yargının talep ettiği bilgi ve belgelerin karşılanmasında aksaklıklara neden olan uygulamaların ortadan kaldırılması, elektronik ortamda belge transferinin yaygınlaştırılması gibi detayların geliştirilmesinin de yargıda hızı artıracağına dikkat çekiliyor. Bu çerçevede bilirkişilik konusunda da hızlandırıcı adımların atılmasının gündeme gelebileceği belirtiliyor. Adli takvimin de yargılamada daha iyi değerlendirilmesinin de yargıyı hızlandıracak bir unsur olduğu tartışılıyor. Meslek örgütleri, akademi ve bürokrasinin çalışmalarıyla son şeklini alacak reform çalışmasının dünyada bir ilk olacağı öğrenilirken, bazı alanlar ve tarafı az, basit davalarda 1 aya kadar bir sürede yargının karar üretmesinin amaçlandığı öğrenildi.

ARABULUCULUK KISA VADEDE VERİMLİ

İlerleyen süreçte olgunlaşması beklenen çalışma için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bizzat talimat verdiği, çalışmanın kapsamının genişletilmesini istediği öğrenildi. Mahkemelerin yükünü hafifletmek için getirilen arabuluculuk sisteminin kısa vadede verimli, uzun vadede ise dava yoluna giden süreci uzattığı için istenileni vermeyeceği bildirildi.

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