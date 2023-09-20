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Tüm Türkiye'ye 'Bizim Mahalle' konsepti uygulanacak

İstanbul'un rezerv alanlarında yapılacak konutlar için planlanan ve Anadolu kültürünü yansıtacak 'Bizim Mahalle' konsepti tüm Türkiye'de uygulanacak. 'Bizim Mahalle', akıllı şehir planına da uygun olacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 20 Eylül 2023 07:57, Son Güncelleme : 20 Eylül 2023 07:59
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Tüm Türkiye'ye 'Bizim Mahalle' konsepti uygulanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'deki sağlıksız yapı stokunu bitirmek için kentsel dönüşüm seferberliği yürütüyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'de sağlıksız yapı stokunu dönüştürmek için hız verilen kentsel dönüşüm çalışmalarında, vatandaşların rezerv alanlara gönüllü gidişini teşvik edecek uygulamalar gündemde. Bu kapsamda İstanbul'daki kentsel dönüşüm süreci için uygulanması planlanan 'Bizim Mahalle' konsepti tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılacak.

5 KATLI KONUTLAR İNŞA EDİLECEK

'Bizim Mahalle'de daha küçük meydanlar ve bu meydanlardan mahallelere açılan ara sokaklar olacak. İnsanların toplanabileceği yerler oluşturulacak. Mahalle içerisinde cami, sağlık ocağı, park, okul, iş yeri, sosyal donatıları, otoparkları bulunan sokaklar olacak. Mahallelerde toprağa yakın, bahçeleri olan ve yatay mimariye uygun, 5 katlı konutlar inşa edilecek.

GELECEĞİN ŞEHİRCİLİĞİNE UYGUN

Ayrıca 'Bizim Mahalle', akıllı şehir planına da uygun olacak. Örneğin aşırı yağışlarda karşı karşıya kalınan sel suları arıtılarak evlerde kullanıma sunulacak. Ulaşım planlaması da yine akıllı şehirlere uygun yapılacak. Bu konseptle cazibe merkezi haline gelen mahallelere vatandaşların gönüllü olarak taşınmaları sağlanacak. Bu projeler Türkiye'nin önümüzdeki dönemde uygulayacağı şehircilik planının önemli bir parçası olacak.

Merve Safa Akıntürk

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