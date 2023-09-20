Kaza yapan sürücü, yoldan geçen genç tarafından bıçaklandı

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aracından inen sürücü Ö.S. ise yoldan geçen ve kazayla ilgisi bulunmayan M.Y. (16) tarafından bıçaklandı.

Ö.S'nin kullandığı 34 EFT 133 plakalı cip ile F.A. yönetimindeki 19 TA 035 plakalı ve S.F. idaresindeki 06 AS 7005 plakalı otomobiller, Ulukavak Mahallesi Akşemseddin Caddesi belediye ışıklarında çarpıştı. Kazada, sürücülerden S.F. yaralandı.

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