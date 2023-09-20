Filenin Sultanları Olimpiyat Elemeleri'nde 4'te 4 yaptı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu dördüncü maçında Arjantin ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, Arjantin'i de 3-1 yenerek yoluna 4'te 4'le devam ediyor.



Japonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada Filenin Sultanları ilk 3 maçında Port Ri.ko ve Bulgaristan'ı set vermeden 3-0, Peru'yu ise 3-1 yenmişti.