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Azerbaycan: Ermenistan silahlı güçlerine ait kışla imha edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Anar Eyvazov, Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki antiterör tedbirleri kapsamında Ermenistan silahlı güçlerine ait bir kışlanın imha edildiğini, havan topu mermisi ile dolu 6 kamyon ile 4 havan topunun Azerbaycan askerlerince ele geçirildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2023 09:58, Son Güncelleme : 20 Eylül 2023 10:00
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Azerbaycan: Ermenistan silahlı güçlerine ait kışla imha edildi

Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki yerel antiterör tedbirlerinin sürdüğünü söyledi.

Albay Eyvazov, "Tedbirler kapsamında Ermenistan silahlı güçlerine ait havan topu mermisi ile dolu 6 kamyon ile 4 havan topu Azerbaycan askerlerince ele geçirilmiştir." dedi.

Ermenistan'a ait sosyal medya hesaplarından, Azerbaycan ordusunun sivil araçları ve ambulansları hedef aldığına ilişkin yalan bilgilerin paylaşıldığını aktaran Eyvazov, iddiaların gerçeği yansıtmadığını, Azerbaycan ordusunun sadece meşru askeri hedefleri imha ettiğini vurguladı.

Eyvazov, şöyle devam etti:

"Mühimmatı tükenen Ermenistan silahlı güçlerine bağlı birlikler, mevzilerini terk ederek yerleşim birimlerinde yeniden toparlanma ve Karabağ'da yaşayan sivilleri zorunlu şekilde silahlandırma girişiminde bulunuyor. Bir kez daha Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde konuşlu Ermenistan silahlı güçlerini derhal silah bırakmaya ve teslim olmaya çağırıyoruz. Antiterör tedbirleri sadece bu durumda durdurulacaktır. Bölgedeki Ermeni sakinlere de 'Ermenistan silahlı güçlerine yakın durmama ve onlara destek olmama' çağrısında bulunuyoruz."

Ermenilere ait sosyal medya hesaplarından, Azerbaycan ordusunun bölgedeki Rus güçlerin eşlik ettiği sivil konvoya ateş açtığı yönünde iddiaların da paylaşıldığını hatırlatan Eyvazov, bu iddiaları yalanladı ve Azerbaycanlı yetkililerin, Rus güçlerin komutanlığı ile sürekli iletişim ve koordinasyon içerisinde bulunduğunu aktardı.

Eyvazov, "Ağdere istikametinde uzun süredir yasa dışı faaliyet gösteren Ermenistan silahlı güçlerine ait bir kışla imha edilmiştir." ifadesini kullandı.

Azerbaycan'ın Karabağ'da anayasal yapıyı tesis için başlattığı antiterör tedbirleri

44 günlük 2. Karabağ Savaşı sonrası Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde rejimin attığı adımlar, tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Sözde rejim, son günlerde kontrolündeki topraklarda, Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri ve sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu.

Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya ve arazilere mayın döşemeye devam etti.

Azerbaycan'dan gelen, sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda, 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması tansiyonu daha da yükseltti.

Son olarak Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda Azerbaycan devlet kurumuna ait kamyon mayına bastı ve 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine giden polis aracının başka bir mayına basması sonucu 4 polis şehit oldu. Bunun üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla yerel antiterör önlemleri başlatıldığını bildirdi.

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