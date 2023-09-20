Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketler yapan şahıs gözaltında
İçişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketler yapan şahsın İstanbul'da gözaltına alındığını bildirdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2023 10:51, Son Güncelleme : 20 Eylül 2023 11:06
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi şahsiyetine hakarette bulunan A.E.S. adlı şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştır. İdari ve adli süreç başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.