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Samsun İl Sağlık Müdürlüğünde görevden alma ve atama

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç görevden alınırken, yerine ise Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Projeler Daire Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Uras atandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2023 10:56, Son Güncelleme : 20 Eylül 2023 10:56
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Samsun İl Sağlık Müdürlüğünde görevden alma ve atama

15 Kasım 2017 tarihinden itibaren Samsun İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Sağlık Bakanlığı tarafından görevinden alındı. Oruç'un yerine Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Projeler Daire Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Uras getirildi.

Oruç: "Boş oturmadık, boş konuşmadık, dedikodu yapmadık"

Müdürlüğe veda eden Muhammet Ali Oruç yaptığı açıklamada, "6 yıldır Samsun'a güzel bir ekip oluşturarak hizmet ettik. Hizmetlerimiz her alanda takdir gördü. Hem çalışan hem vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkardık. Samsun sağlık hizmetlerinde zirveye geldi. Bölgenin en önemli ili oldu, Ankara'dan sonra en fazla sevk alan ikinci il konumuna geldi. Sağlık turizminde çok önemli yol kat ettik. Tüm sağlık tesislerini sağlık turizmi anlamında yetkilendirdik. Aile hekimliğinde yaklaşık 70 yeni birim açtık, yenilerini de planladık. 112 ambulans hizmetlerinde 37'den 52 istasyona çıkardık. 15 önemli sağlık yatırımını Çarşamba Devlet Hastanesi'nden Ruh Sağlığı Hastanesi'ne, Vezirköprü Devlet Hastanesi'nden Kavak Devlet Hastanesi'ne, bunları Samsun'da planladık ve hizmete aldık. Samsun ve bölgenin en büyük hastanesi, en prestijli vizyon hastanesi olan şehir hastanesinin projesinden yapımına her türlü iş ve işlemlerini yaparak Samsun'a kazandırmak için gece gündüz çalıştık. Bu azimle de 2024 yılı mart ayında açmak için gereken ne ise yaptık. Samsun'un sağlık hizmetlerindeki gelecek 50 yılını planladık. Saymakla bitmeyecek hizmetlere koştuk, koşuşturduk. Boş oturmadık, boş konuşmadık, dedikodu yapmadık, dedikodulara aldırış etmedik. Liyakate önem verdik ve 6 yıldır alnımızın akıyla Samsun'a hizmet ettik. Bundan dolayı gururluyum. Şimdi halkımıza hekim olarak hizmet etmeye devam edeceğim. Yerime atanan yeni müdürümüzü tebrik eder, başarılar dilerim. Yeni dönemin Samsun için hayırlı olmasını temenni eder, birlikte çalıştığımız tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim" dedi.

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