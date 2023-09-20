BTK, internet ve TV abonelikleri için 'teyit' zorunluluğu getirdi

BES'te kısmi ödeme dönemi başlıyor
BES'te kısmi ödeme dönemi başlıyor
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Sponsorlu İçerik
Stefan Kuntz ile devam edilecek mi? Toplantı başladı
Stefan Kuntz ile devam edilecek mi? Toplantı başladı
TBMM üst düzey önlemlerle yeni yasama döneme hazırlanıyor
TBMM üst düzey önlemlerle yeni yasama döneme hazırlanıyor
Samsun İl Sağlık Müdürlüğünde görevden alma ve atama
Samsun İl Sağlık Müdürlüğünde görevden alma ve atama
Bakan Bolat: Yakın gelecekte çok ciddi bir fon ve kaynak akışı sağlanacak
Bakan Bolat: Yakın gelecekte çok ciddi bir fon ve kaynak akışı sağlanacak
Türkeş Güney: Enflasyon farkı sıfır zam demektir
Türkeş Güney: Enflasyon farkı sıfır zam demektir
Ertelenen imar planları o ilde konut sektörünü kilitledi
Ertelenen imar planları o ilde konut sektörünü kilitledi
İlkokullarda sınavın kaldırılmasına uzmanlar ne dedi?
İlkokullarda sınavın kaldırılmasına uzmanlar ne dedi?
Tüm Türkiye'ye 'Bizim Mahalle' konsepti uygulanacak
Tüm Türkiye'ye 'Bizim Mahalle' konsepti uygulanacak
Yeni yargı modeli hazırlığı: Hedef yargılamada sürelerin düşürülmesi
Yeni yargı modeli hazırlığı: Hedef yargılamada sürelerin düşürülmesi
Erdoğan'ın konuşması sosyal medyayı salladı
Erdoğan'ın konuşması sosyal medyayı salladı
3 doktoru darp eden 4 şüpheli tutuklandı
3 doktoru darp eden 4 şüpheli tutuklandı
Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı, 2 kişi öldü, 1'i ağır 18 kişi yaralandı
Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı, 2 kişi öldü, 1'i ağır 18 kişi yaralandı
Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 7 bin anaokulu açmamış!
Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 7 bin anaokulu açmamış!
Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılara Türkiye'nin ekonomik görünümünü ve hedeflerini anlattı
Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılara Türkiye'nin ekonomik görünümünü ve hedeflerini anlattı
Bakan Koca: Korona yok olmaz, giderek daha zayıf varyantlara bölünür
Bakan Koca: Korona yok olmaz, giderek daha zayıf varyantlara bölünür
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap etti
Başkentte sünger fabrikasında yangın: 2 kişi hayatını kaybetti
Başkentte sünger fabrikasında yangın: 2 kişi hayatını kaybetti
Yüksel Kocaman: Lekeleyici iftiralar nedeniyle yasal süreç başlatacağım
Yüksel Kocaman: Lekeleyici iftiralar nedeniyle yasal süreç başlatacağım
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Altının kilogramı 1 milyon 668 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 1 milyon 668 bin liraya geriledi
Bakan Şimşek: Kaynakları tüketimden ihracata ve yatırıma yönlendireceğiz
Bakan Şimşek: Kaynakları tüketimden ihracata ve yatırıma yönlendireceğiz
Azerbaycan, Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı
Azerbaycan, Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı
'Türk milletine duyurulur' adlı paylaşıma soruşturma: 4 gözaltı
'Türk milletine duyurulur' adlı paylaşıma soruşturma: 4 gözaltı
Bakan Işıkhan: Bağ-Kur'lunun prim gün sayısı 7.200'e inecek
Bakan Işıkhan: Bağ-Kur'lunun prim gün sayısı 7.200'e inecek
40. kan bağışını yapan Vali Çiftçi'ye altın madalya
40. kan bağışını yapan Vali Çiftçi'ye altın madalya
'Sınav odaklı değil sonuç odaklı eğitim sistemine geçiyoruz'
'Sınav odaklı değil sonuç odaklı eğitim sistemine geçiyoruz'
MEB, ortak yazılılar için örnek 'konu soru dağılım tabloları' yayımladı
MEB, ortak yazılılar için örnek 'konu soru dağılım tabloları' yayımladı
YÖK'ten vakıf yükseköğretim kurumlarına 'ders ücreti uyarısı'
YÖK'ten vakıf yükseköğretim kurumlarına 'ders ücreti uyarısı'
Ana sayfaHaberler Ekonomi

BTK, internet ve TV abonelikleri için 'teyit' zorunluluğu getirdi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenlemeyle, yeni abonelik işlemlerinde talebin kişinin bilgisi dahilinde olduğu teyit edilmeden abonelik başlatılamayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2023 11:01, Son Güncelleme : 20 Eylül 2023 11:05
Yazdır
BTK, internet ve TV abonelikleri için 'teyit' zorunluluğu getirdi

BTK tarafından tüketicilerin talebi olmaksızın gerçekleştirilen aramalarla tesis edilen yeni abonelikler dolayısıyla oluşan mağduriyetin önlenmesi amacıyla düzenleme yapıldı.

Düzenlemeyle, elektronik haberleşme hizmeti almak isteyen tüketicilerin yeni bireysel abonelik tesisi öncesinde şeffaf şekilde bilgilendirilmesi ve abonelik taleplerinin teyit edilmesi amacıyla "İnternet/TV ve Sabit Telefon Hizmetlerine İlişkin Bireysel Yeni Abonelik Tesisi Öncesinde Teyit İşlemleri Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar" BTK kararıyla kabul edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından söz konusu usul ve esasların yürürlüğe girmesi için işletmelere gerekli düzenlemeleri yapmaları amacıyla 6 ay süre verilecek. Yeni abonelik işlemlerinde, abonelik talebinin kişinin bilgisi dahilinde olduğu teyit edilecek ve teyit alınmadan abonelik başlatılamayacak.

Hizmete ilişkin herhangi bir yöntemle abonelik talebinin oluşturulduğu durumlarda, ilk olarak tüketici, işletmecinin müşteri hizmetleri vasıtasıyla aranacak ve kendisinden işletmecinin sunacağı internet veya TV hizmeti için pazarlama, tanıtım amaçlı aranıp aranmadığı veya kendisine kısa mesaj gönderilip gönderilmediği sesli olarak sorulacak veya tuşlama yapılması istenerek teyit alınacak.

Tüketiciye daha önce işletmecinin yetkili kanalları tarafından söz konusu hizmete ilişkin olarak tanıtım amaçlı arama yapıldığı işletmeci tarafından doğrulanabiliyorsa abonelik talebi işleme konulacak, doğrulanamıyorsa abonelik talebi işleme konulmayacak. Tüketicinin daha önce aranmadığı durumda ise abonelik talebi doğrudan işleme konulmayacak.

Abonelik talebinin işleme konulduğu durumda aynı aramada talep edilen hizmete yönelik hizmet türü, hizmet niteliği, ücret ve fesih durumunda ödenecek ücretler, hizmetin başka bir işletmeci ile ortak sunulan bir hizmet olmadığı, başvuru kapsamında yeni bir abonelik başlatılacağı, hizmet alındığı sürece ayrıca faturalama yapılacağı, yapılacak yeni abonelikle varsa diğer aboneliklerin iptal edilmiş olmayacağı gibi hususlarda tüketiciye bilgilendirme yapılacak.

Söz konusu bilgilendirmenin ardından abonelik tesisi sürecinin başlatılmasına yönelik tüketiciden sesli olarak veya tuşlama yapması talep edilerek onay alınacak.

Tüketicinin karar vermek için süre talep etmesi halinde sonraki süreçte işletmeci tarafından yeniden arama yapılarak bilgilendirme ve teyit alma süreci tekrarlanacak.

Yeni abonelik talebi kapsamında teyit aramasının yapılmaması, tüketicinin teyit aramasına yanıt vermemesi, teyit aramasında bilgilendirmelerin yapılmaması veya tüketici tarafından onay verilmemesi durumlarında yeni abonelik tesisi süreci başlatılmayacak.

Düzenlemeyle kişilerin telefonla aranma başta olmak üzere yanlış, yanıltıcı ve/veya eksik bilgi verilerek yeni abonelik yapılması dolayısıyla ortaya çıkan mağduriyetlerin önlenmesi hedefleniyor.

Bu Habere Tepkiniz