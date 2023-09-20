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TBMM üst düzey önlemlerle yeni yasama döneme hazırlanıyor

TBMM'de yeni yasama yılı öncesi güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Koruma Daire Başkanlığı bünyesindeki personel, patlayıcı maddeden rehine müzakereye kadar pek çok eğitimden geçirilirken anti-dron sistemi geliştirildi, ziyaretçi giriş kartlarına alan bazlı sınırlama getirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2023 11:06, Son Güncelleme : 20 Eylül 2023 11:09
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TBMM üst düzey önlemlerle yeni yasama döneme hazırlanıyor

TBMM'de 28. Dönem 2. Yasama Yılı, 1 Ekim Pazar günü başlayacak. Yeni yasama yılı öncesi TBMM'de güvenlik tedbirleri de artırıldı.

Koruma Daire Başkanlığı tarafından yaklaşık 600 personelle, özgürlük ve güvenlik dengesi içerisinde, gelen misafirlerin memnuniyetini gözeten kademeli güvenlik sistemi gözden geçirildi. Yeni yasama yılı öncesinde özgürlük ve güvenlik dengesi gözetilerek yeni adımlar atıldı.

Mevcuttaki uygulamaya göre, TBMM'ye girişte, ziyaretçilerin kimlik bilgileri sorgulanıyor, ziyaretçiler tek tek yüz taramasından geçiriliyor.

Meclis ve çevresi 1000'i aşkın kamera ile gece gündüz izleniyor. Komuta Kontrol Merkezindeki ekipler tarafından anlık görüntüler, 7 gün 24 saat takip ediliyor.

Plaka tanıma sistemine kayıtlı olmayan araçların TBMM'ye girişi ise yapılmıyor.

Yeni yasama yılı hazırlıkları kapsamında, ziyaretçilerin girişlerinde polis ekiplerinin kullandığı cihazlarda yenilemeye gidilirken, sıvı arama detektörlerinin sayısı artırıldı.

TBMM'de havadan tehditlere karşı Ankara güvenliği kapsamında anti-dron sistemi kullanılıyor. Havadan gelebilecek İHA, SİHA ve dron saldırılarına karşı sistem, söz konusu cihazları etkisiz hale getiriyor. Bu kapsamda TBMM, ASELSAN'ın yerli sistemini kullanırken, mevcut sisteme ilaveler yapıldı.

Giriş kartlarına alan bazlı sınırlama

Mevcuttaki uygulamaya göre, ziyaretçiler Meclis'e çipli giriş kartlarıyla giriş yapabiliyor. Ziyaret edecekleri yere göre farklı renkte kartlar ziyaretçilere veriliyor. Yeni yasama yılı öncesi Meclis'te ziyaretçi kartları bölgesel olarak yeniden düzenlendi, kartlara alansal farklılık getirildi. Buna göre, parti gruplarını ziyaret etmek için ana bina kartı verilen ziyaretçi, grup toplantı salonlarına, Kulis'e ya da Şeref Holü'ne giremeyecek.

TBMM'de siyasi partilerin grup toplantısı yaptığı günlerde ziyaretçi sayısı on binleri bulurken, TBMM Koruma Daire Başkanlığı tarafından 27.Dönem 6. yasama yılında grup toplantılarına gelen ziyaretçiler için üçüncü bir kontrol noktası oluşturulmuştu. Mevcut uygulama, bu dönemde de devam edecek. Ziyaretçiler grup toplantı salonlarının yer aldığı ana bina öncesi, bir kez daha kontrol noktasından geçirilecek ve bu sayede grup ziyaretçi kartı olmayan kişilerin girişleri engellenecek.

Yeni yasama yılı öncesinde TBMM'de personel de eğitimden geçirildi. Koruma Daire Başkanlığına bağlı personel, rehine müzakere, protokol ve nezaket kuralları, stres ile baş etme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi, psikolojik harekat tarzı ve terörizm, şahıs üst arama -araç arama usul ve esasları, resmi evraklar ve resmi evrakta sahtecilik, patlayıcı maddeler- şüpheli madde ve paketlere yaklaşım tarzı, kolluk etik ilkelerinin uygulanması eğitiminin yanı sıra kriz yönetimi ve öfke kontrolü eğitimi aldı.

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