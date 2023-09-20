Desteklediği aday seçimi kazanamayan belediye başkanı 39 kişiyi işten çıkardı

Adana'nın Ceyhan İlçe Belediye Başkanı Hülya Erdem'in, partisinin ilçe başkanlığı seçiminde desteklediği adaya oy versinler diye önce 39 kişiyi işe aldığı ardından desteklediği aday başarısız olunca, 39 kişiyi işten çıkardığı iddia edildi.

Yüksek Seçim Kurulu tarafından mazbatası iptal edilen Kadir Aydar'ın yerine Ceyhan Belediye Başkanlığına seçilen Hülya Erdem iddiaya göre, CHP ilçe başkanlığı seçiminde aday Erdil Dedeoğlu'na oy vermeleri için 39 kişiyi işe aldı. Seçim sonucunda Erdem'in desteklediği Dedeoğlu başarısız olunca, işe alınan 39 kişinin işine son verildiği öne sürüldü.

Erdem'in partinin temel ilkelerine aykırı eylemde bulunduğundan parti tüzüğü uyarınca "kesin çıkarma cezası" istemiyle il disiplin kuruluna sevk edildiği öğrenildi. İlçe başkanlığı yetkilileri ise sürecin parti içinde devam ettiğini, henüz sonuçlanmadığını, bu nedenle açıklama yapamayacaklarını söyledi.