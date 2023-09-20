Benzinin litresi 50 lirayı geçecek!

Arz talep dengesi ile döviz kurlarındaki hareketlilik petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkilemeye devam ediyor. Petrol fiyatları güçlü seyrini sürdürürken son olarak ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs 12 aylık brent petrol tahminini 93 dolardan 100 dolara çıkardı. Brent petrolün varil fiyatı 95 dolara dayanırken Enerji Piyasaları Uzmanı Ali Arif Aktürk, petrol piyasasında yaşanan son gelişmeleri anlattı. Aktürk, vadeli piyasaların spot piyasayı etkilediğini belirterek, "Goldman Sachs bir rapor yayımladı. Rapora göre; 2024 yılının ilk çeyreğinde brent petrolün 107 dolar olması bekleniyor.

JP Morgan da benzer durumda. Bu tür bankalar emtia piyasalarında spekülatif davranıyorlar. OPEC'in her ay yayınladığı rapora baktığımızda ise 'net long pozisyonları' fiyatın trendini gösterir. Net long pozisyonları açıktan alış demek. Yani vadeli piyasa oyuncuları açıktan alıyor. Bu da 'petrol fiyatları yükselme trendine girecek' demek" dedi. Petrol fiyatlarının 2024 yılının ilk çeyreğine kadar 100 doları geçeceğine yönelik beklentisini paylaşan Aktürk, "Tahminime göre 2023 yılının sonuna doğru benzin fiyatları 50 lirayı geçecek" diye konuştu.

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Deniz Dalgıç