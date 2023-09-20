BES'te kısmi ödeme dönemi başlıyor
BES'te kısmi ödeme dönemi başlıyor
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Sponsorlu İçerik
TBMM üst düzey önlemlerle yeni yasama döneme hazırlanıyor
TBMM üst düzey önlemlerle yeni yasama döneme hazırlanıyor
İki ilde İl Sağlık Müdürleri görevden alındı
İki ilde İl Sağlık Müdürleri görevden alındı
Bakan Bolat: Yakın gelecekte çok ciddi bir fon ve kaynak akışı sağlanacak
Bakan Bolat: Yakın gelecekte çok ciddi bir fon ve kaynak akışı sağlanacak
Türkeş Güney: Enflasyon farkı sıfır zam demektir
Türkeş Güney: Enflasyon farkı sıfır zam demektir
Ertelenen imar planları o ilde konut sektörünü kilitledi
Ertelenen imar planları o ilde konut sektörünü kilitledi
İlkokullarda sınavın kaldırılmasına uzmanlar ne dedi?
İlkokullarda sınavın kaldırılmasına uzmanlar ne dedi?
Tüm Türkiye'ye 'Bizim Mahalle' konsepti uygulanacak
Tüm Türkiye'ye 'Bizim Mahalle' konsepti uygulanacak
Yeni yargı modeli hazırlığı: Hedef yargılamada sürelerin düşürülmesi
Yeni yargı modeli hazırlığı: Hedef yargılamada sürelerin düşürülmesi
Erdoğan'ın konuşması sosyal medyayı salladı
Erdoğan'ın konuşması sosyal medyayı salladı
3 doktoru darp eden 4 şüpheli tutuklandı
3 doktoru darp eden 4 şüpheli tutuklandı
Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı, 2 kişi öldü, 1'i ağır 18 kişi yaralandı
Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı, 2 kişi öldü, 1'i ağır 18 kişi yaralandı
Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 7 bin anaokulu açmamış!
Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 7 bin anaokulu açmamış!
Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılara Türkiye'nin ekonomik görünümünü ve hedeflerini anlattı
Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılara Türkiye'nin ekonomik görünümünü ve hedeflerini anlattı
Bakan Koca: Korona yok olmaz, giderek daha zayıf varyantlara bölünür
Bakan Koca: Korona yok olmaz, giderek daha zayıf varyantlara bölünür
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap etti
Başkentte sünger fabrikasında yangın: 2 kişi hayatını kaybetti
Başkentte sünger fabrikasında yangın: 2 kişi hayatını kaybetti
Yüksel Kocaman: Lekeleyici iftiralar nedeniyle yasal süreç başlatacağım
Yüksel Kocaman: Lekeleyici iftiralar nedeniyle yasal süreç başlatacağım
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Altının kilogramı 1 milyon 668 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 1 milyon 668 bin liraya geriledi
Bakan Şimşek: Kaynakları tüketimden ihracata ve yatırıma yönlendireceğiz
Bakan Şimşek: Kaynakları tüketimden ihracata ve yatırıma yönlendireceğiz
Azerbaycan, Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı
Azerbaycan, Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı
'Türk milletine duyurulur' adlı paylaşıma soruşturma: 4 gözaltı
'Türk milletine duyurulur' adlı paylaşıma soruşturma: 4 gözaltı
Bakan Işıkhan: Bağ-Kur'lunun prim gün sayısı 7.200'e inecek
Bakan Işıkhan: Bağ-Kur'lunun prim gün sayısı 7.200'e inecek
40. kan bağışını yapan Vali Çiftçi'ye altın madalya
40. kan bağışını yapan Vali Çiftçi'ye altın madalya
'Sınav odaklı değil sonuç odaklı eğitim sistemine geçiyoruz'
'Sınav odaklı değil sonuç odaklı eğitim sistemine geçiyoruz'
MEB, ortak yazılılar için örnek 'konu soru dağılım tabloları' yayımladı
MEB, ortak yazılılar için örnek 'konu soru dağılım tabloları' yayımladı
YÖK'ten vakıf yükseköğretim kurumlarına 'ders ücreti uyarısı'
YÖK'ten vakıf yükseköğretim kurumlarına 'ders ücreti uyarısı'
ÖSYM Uzman Yardımcılığı sözlü sınav sonuçları açıklandı
ÖSYM Uzman Yardımcılığı sözlü sınav sonuçları açıklandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

BES'te kısmi ödeme dönemi başlıyor

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde sözleşme sonlandırılmadan birikimlerin yüzde 50'sine kadar olan kısmı, konut alımı, evlenme, doğal afet ve eğitim harcamaları için kullanılabilecek.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 20 Eylül 2023 11:42, Son Güncelleme : 20 Eylül 2023 11:42
Yazdır
BES'te kısmi ödeme dönemi başlıyor

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) kısmi ödeme koşulları belli oldu.

Buna göre katılımcılar sözleşmelerini sonlandırmadan, konut alımı, evlenme, doğal afet ve eğitim gibi durumlarda birikiminin yüzde 50'si kadarını kullanabilecek. Kısmi ödeme tutarı başvuru sonrasında gerçekleşecek. Devlet katkısının oranı ise ise talep durumuna göre değişecek.

Doğal afet durumlarında süre şartı aranmayacak

Doğal afet ve eğitim durumunda kısmen ödenen tutarın yüzde 25'i oranında devlet katkısı verilecek. Eğitim halinde yapılan kısmen ödemelerde sözleşme sonlandırma süresi 4 yıl olacak. Doğal afet durumunda ise kısmen ödeme için süre şartı aranmayacak.

Öğrenciler, 4 yıl boyunca kendi hesabından kısmen ödeme alarak eğitim masraflarında kullanabilecekler. Kısmi ödemeden aylık veya yıllık ödemeli gelir sigortası ürünü olarak faydalanılacak.

Sözleşmelerin en az 5 yıl yürürlükte olması gerekiyor

Kısmi ödemeden sözleşmeleri en az 5 yıl yürürlükte olan ve katkı payını ödemiş katılımcılar faydalanabilirken, her 5 yılda bir kısmi ödeme imkanından yararlanılabilecek.

Öte yandan kısmen ödeme başvurusu yapanlar sözleşmelerini 3 yıl boyunca sonlandıramayacak.

Bu Habere Tepkiniz