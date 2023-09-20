Deprem sonrası 'ölü' olarak kayıtlara geçti, yaşadığını ispatlamaya çalışıyor

Togg vites büyüttü, teslimatlar hızlanıyor
Togg vites büyüttü, teslimatlar hızlanıyor
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Sponsorlu İçerik
Konuta ulaşım giderek zorlaşıyor
Konuta ulaşım giderek zorlaşıyor
Bakanlıktan 'milyarlık arazi Şimşek'in dostuna' başlıklı habere yalanlama
Bakanlıktan 'milyarlık arazi Şimşek'in dostuna' başlıklı habere yalanlama
BES'te kısmi ödeme dönemi başlıyor
BES'te kısmi ödeme dönemi başlıyor
TBMM üst düzey önlemlerle yeni yasama döneme hazırlanıyor
TBMM üst düzey önlemlerle yeni yasama döneme hazırlanıyor
İki ilde İl Sağlık Müdürleri görevden alındı
İki ilde İl Sağlık Müdürleri görevden alındı
Bakan Bolat: Yakın gelecekte çok ciddi bir fon ve kaynak akışı sağlanacak
Bakan Bolat: Yakın gelecekte çok ciddi bir fon ve kaynak akışı sağlanacak
Türkeş Güney: Enflasyon farkı sıfır zam demektir
Türkeş Güney: Enflasyon farkı sıfır zam demektir
Ertelenen imar planları o ilde konut sektörünü kilitledi
Ertelenen imar planları o ilde konut sektörünü kilitledi
İlkokullarda sınavın kaldırılmasına uzmanlar ne dedi?
İlkokullarda sınavın kaldırılmasına uzmanlar ne dedi?
Tüm Türkiye'ye 'Bizim Mahalle' konsepti uygulanacak
Tüm Türkiye'ye 'Bizim Mahalle' konsepti uygulanacak
Yeni yargı modeli hazırlığı: Hedef yargılamada sürelerin düşürülmesi
Yeni yargı modeli hazırlığı: Hedef yargılamada sürelerin düşürülmesi
Erdoğan'ın konuşması sosyal medyayı salladı
Erdoğan'ın konuşması sosyal medyayı salladı
3 doktoru darp eden 4 şüpheli tutuklandı
3 doktoru darp eden 4 şüpheli tutuklandı
Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı, 2 kişi öldü, 1'i ağır 18 kişi yaralandı
Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı, 2 kişi öldü, 1'i ağır 18 kişi yaralandı
Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 7 bin anaokulu açmamış!
Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 7 bin anaokulu açmamış!
Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılara Türkiye'nin ekonomik görünümünü ve hedeflerini anlattı
Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılara Türkiye'nin ekonomik görünümünü ve hedeflerini anlattı
Bakan Koca: Korona yok olmaz, giderek daha zayıf varyantlara bölünür
Bakan Koca: Korona yok olmaz, giderek daha zayıf varyantlara bölünür
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap etti
Başkentte sünger fabrikasında yangın: 2 kişi hayatını kaybetti
Başkentte sünger fabrikasında yangın: 2 kişi hayatını kaybetti
Yüksel Kocaman: Lekeleyici iftiralar nedeniyle yasal süreç başlatacağım
Yüksel Kocaman: Lekeleyici iftiralar nedeniyle yasal süreç başlatacağım
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Altının kilogramı 1 milyon 668 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 1 milyon 668 bin liraya geriledi
Bakan Şimşek: Kaynakları tüketimden ihracata ve yatırıma yönlendireceğiz
Bakan Şimşek: Kaynakları tüketimden ihracata ve yatırıma yönlendireceğiz
Azerbaycan, Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı
Azerbaycan, Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı
'Türk milletine duyurulur' adlı paylaşıma soruşturma: 4 gözaltı
'Türk milletine duyurulur' adlı paylaşıma soruşturma: 4 gözaltı
Bakan Işıkhan: Bağ-Kur'lunun prim gün sayısı 7.200'e inecek
Bakan Işıkhan: Bağ-Kur'lunun prim gün sayısı 7.200'e inecek
40. kan bağışını yapan Vali Çiftçi'ye altın madalya
40. kan bağışını yapan Vali Çiftçi'ye altın madalya
'Sınav odaklı değil sonuç odaklı eğitim sistemine geçiyoruz'
'Sınav odaklı değil sonuç odaklı eğitim sistemine geçiyoruz'
Ana sayfaHaberler Yaşam

Deprem sonrası 'ölü' olarak kayıtlara geçti, yaşadığını ispatlamaya çalışıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından nüfus kayıtlarına "ölü" olarak işlenen 52 yaşındaki Naime Göğebakan, yaşadığını ispat etmeye çalışıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2023 11:44, Son Güncelleme : 20 Eylül 2023 11:54
Yazdır
Deprem sonrası 'ölü' olarak kayıtlara geçti, yaşadığını ispatlamaya çalışıyor

Kuluncak ilçesine bağlı Göğebakan Mahallesi'nde eşi Erdal Göğebakan ile yaşayan 3 çocuk annesi 52 yaşındaki Göğebakan, 6 Şubat'taki depremler sonrası nüfus kayıtlarına "ölü" olarak işlendiğini öğrendi.

Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ödenen 100 bin lira banka hesabına yatırılan Göğebakan ailesi, Naime Göğebakan'ın ölmediğini ispat etmeye çalıştı.

Savcılığa başvuran aile, nüfus kayıtlarında durumun düzeltilmesi için girişimlerde bulunuyor.

Naime Göğebakan, AA muhabirine, bir polis memurunun 6 Şubat depremlerinin ardından oğlunu arayarak "Annen ölmüş." dediğini, oğlunun da yaşadığını söylediğini anlattı.

Kent merkezindeki evlerinin hasar aldığını ancak yıkılmadığını dile getiren Göğebakan, şöyle devam etti:

"Biz nüfus müdürlüğüne, savcılığa gittik. 'Düzelttik.' dediler ancak düzeltilmemiş. Bankaya, hastaneye gittiğimde sıkıntı yaşıyorum. Doktora gidemiyorum, karaciğer yağlanması var, ilaçlarımı alamıyorum. Havaalanına askeri personel olan oğlumun yanına gittiğimde kimliğime jandarma el koydu. Oğlum uzman çavuş olduğu için durumu izah etti. Ölü göründüğüm için evden çıkamıyorum. Bir yere gidemiyorum, otobüse binemiyorum. Nikahtan bile düşmüşüm, kocam bana bakmazsa ne diyeceğim? Kısa zamanda hatanın düzeltilmesini istiyorum."

Hesaplarına yatan parayı iade edecekler

Erdal Göğebakan ise eşinin depremden 10 gün sonra öldüğünün kendilerine iletildiğini, durumu düzeltmek için savcılığa dilekçe verdiklerini belirtti.

Savcılıktan aldıkları belgeyi Kuluncak Nüfus Müdürlüğüne ilettiklerini vurgulayan Göğebakan, şunları kaydetti:

"20 gün sonra nüfusa gittiğimde 'Düzeltildi.' dediler, biz de 'Tamam.' dedik. Hanım bankaya para çekmeye gidiyor, bankamatik kartı yutuyor. Bankaya kartını almaya gidiyor, orada 'Siz ölüsünüz, bu nedenle bankamatik kartı aldı.' diyorlar. Sonrasında Kuluncak Nüfus Müdürlüğüne gittim, onlar Yeşilyurt'taki nüfusa gönderdi, onlar da 'Bu adli vaka, bizim yapacağımız bir şey yok.' dedi. Sonrasında yeniden kaymakamlığa gittim, bana 'Şikayet et.' dediler. Savcılığa gittim, suç duyurusunda bulundum, bu işten kim sorumluysa cezasını alsın. Hekimhan Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdum. Onlar da konunun araştırılacağını söylediler. Eşim ölü görünüyor, bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz."

Göğebakan, 3 çocuğunun ve kendisinin hesabına AFAD tarafından 25'şer bin lira yatırıldığına değinerek, "Kaymakamlığa gittim, 'Eşim ölmedi, ben bu parayı alamam, nereye yatırmam gerekiyor.' diye sordum. AFAD'a gitmemi ve orada verilecek hesap numarasına parayı yatırmam gerektiği söylendi. AFAD'a gideceğim ve parayı yatıracağım." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz