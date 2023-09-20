MEB ortaokul ve liselerde ilk kez yapılacak 'ortak sınav' tarihlerini açıkladı

AYM Başkanı: Hakim elindeki adalet terazisini kuyumcu hassasiyetiyle tutmalı
AYM Başkanı: Hakim elindeki adalet terazisini kuyumcu hassasiyetiyle tutmalı
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi!
Sponsorlu İçerik
Togg vites büyüttü, teslimatlar hızlanıyor
Togg vites büyüttü, teslimatlar hızlanıyor
Konuta ulaşım giderek zorlaşıyor
Konuta ulaşım giderek zorlaşıyor
Bakanlıktan 'milyarlık arazi Şimşek'in dostuna' başlıklı habere yalanlama
Bakanlıktan 'milyarlık arazi Şimşek'in dostuna' başlıklı habere yalanlama
BES'te kısmi ödeme dönemi başlıyor
BES'te kısmi ödeme dönemi başlıyor
TBMM üst düzey önlemlerle yeni yasama döneme hazırlanıyor
TBMM üst düzey önlemlerle yeni yasama döneme hazırlanıyor
İki ilde İl Sağlık Müdürleri görevden alındı
İki ilde İl Sağlık Müdürleri görevden alındı
Bakan Bolat: Yakın gelecekte çok ciddi bir fon ve kaynak akışı sağlanacak
Bakan Bolat: Yakın gelecekte çok ciddi bir fon ve kaynak akışı sağlanacak
Türkeş Güney: Enflasyon farkı sıfır zam demektir
Türkeş Güney: Enflasyon farkı sıfır zam demektir
Ertelenen imar planları o ilde konut sektörünü kilitledi
Ertelenen imar planları o ilde konut sektörünü kilitledi
İlkokullarda sınavın kaldırılmasına uzmanlar ne dedi?
İlkokullarda sınavın kaldırılmasına uzmanlar ne dedi?
Tüm Türkiye'ye 'Bizim Mahalle' konsepti uygulanacak
Tüm Türkiye'ye 'Bizim Mahalle' konsepti uygulanacak
Yeni yargı modeli hazırlığı: Hedef yargılamada sürelerin düşürülmesi
Yeni yargı modeli hazırlığı: Hedef yargılamada sürelerin düşürülmesi
Erdoğan'ın konuşması sosyal medyayı salladı
Erdoğan'ın konuşması sosyal medyayı salladı
3 doktoru darp eden 4 şüpheli tutuklandı
3 doktoru darp eden 4 şüpheli tutuklandı
Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı, 2 kişi öldü, 1'i ağır 18 kişi yaralandı
Erzurum'da yolcu otobüsü traktöre çarptı, 2 kişi öldü, 1'i ağır 18 kişi yaralandı
Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 7 bin anaokulu açmamış!
Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 7 bin anaokulu açmamış!
Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılara Türkiye'nin ekonomik görünümünü ve hedeflerini anlattı
Bakan Şimşek, ABD'de yatırımcılara Türkiye'nin ekonomik görünümünü ve hedeflerini anlattı
Bakan Koca: Korona yok olmaz, giderek daha zayıf varyantlara bölünür
Bakan Koca: Korona yok olmaz, giderek daha zayıf varyantlara bölünür
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na hitap etti
Başkentte sünger fabrikasında yangın: 2 kişi hayatını kaybetti
Başkentte sünger fabrikasında yangın: 2 kişi hayatını kaybetti
Yüksel Kocaman: Lekeleyici iftiralar nedeniyle yasal süreç başlatacağım
Yüksel Kocaman: Lekeleyici iftiralar nedeniyle yasal süreç başlatacağım
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
Altının kilogramı 1 milyon 668 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 1 milyon 668 bin liraya geriledi
Bakan Şimşek: Kaynakları tüketimden ihracata ve yatırıma yönlendireceğiz
Bakan Şimşek: Kaynakları tüketimden ihracata ve yatırıma yönlendireceğiz
Azerbaycan, Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı
Azerbaycan, Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı
'Türk milletine duyurulur' adlı paylaşıma soruşturma: 4 gözaltı
'Türk milletine duyurulur' adlı paylaşıma soruşturma: 4 gözaltı
Bakan Işıkhan: Bağ-Kur'lunun prim gün sayısı 7.200'e inecek
Bakan Işıkhan: Bağ-Kur'lunun prim gün sayısı 7.200'e inecek
40. kan bağışını yapan Vali Çiftçi'ye altın madalya
40. kan bağışını yapan Vali Çiftçi'ye altın madalya
Ana sayfaHaberler Eğitim

MEB ortaokul ve liselerde ilk kez yapılacak 'ortak sınav' tarihlerini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla bu yıl ilk kez ortaokul 6. sınıfların "Türkçe" ve "matematik" dersleri ile lise 9. sınıfların "Türk dili ve edebiyatı" ve "matematik" derslerinin ikinci yazılı sınavlarını "ülke genelinde ortak sınav" olarak düzenleme kararı aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2023 11:48, Son Güncelleme : 20 Eylül 2023 12:14
Yazdır
MEB ortaokul ve liselerde ilk kez yapılacak 'ortak sınav' tarihlerini açıkladı

Bu kapsamda, ülke genelindeki ilk ortak sınavlar, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü yapılacak. Bakanlıkça hazırlanan sorular okullara teslim edilecek ve sınav okul tarafından yapılacak. Sınav evrakı, il ölçme değerlendirme merkezlerince değerlendirilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile okul öncesinden 12. sınıfa kadar okullarda ölçme değerlendirme uygulamalarına ilişkin yeni esaslar getirilmişti.

Bu kapsamda, ortaokul ve liselerde, "ülke genelinde", "il ve ilçe genelinde" ve "okul genelinde" olmak üzere 3 farklı ortak yazılı sınav yapılacağı açıklanmıştı.

Bakanlık, ülke genelinde yapılacak ortak yazılı sınavların hangi kademelerde, hangi derslerde ve hangi tarihte yapılacağına ilişkin kararın yer aldığı resmi yazıyı illere gönderdi.

Yazıda, ortak sınavlara ilişkin, "2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ülke genelinde ortak olarak yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.

"Zorluk ve kapsam açısından okullarda yapılan diğer yazılı sınavlar gibi olacak"

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, AA muhabirine ortak sınav uygulamasına geçişle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Genel Müdür Bülbül'ün açıklamalarına göre, ortak sınavlarla yeni sınav uygulaması getirilmeyecek.

Ülke veya il ve ilçe genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar zorluk ve kapsam açısından okullarda yapılan diğer yazılı sınavlar gibi olacak ve öğrencilerin değerlendirilmesinde kullanılacak.

Eksik öğrenme görülen konu ve kazanımlar için ders içerisinde telafi değerlendirmeleri yapılacak. Ancak gerek ülke geneli gerek il ve ilçe geneli ortak sınavlarda öğrencilerin sıralanması, okulların karşılaştırılması gibi uygulamalardan kaçınılacak.

Asıl amaç, eğitim müfredatının uygulanmasında birlik sağlamak ve öğrencilerin geçerli, güvenilir ölçme araçları ile değerlendirilmesine olanak sağlamak olacak. Ülke, il veya ilçe geneli ortak sınavların sonucuna göre öğrenci toplu listeleri yayınlanmayacak. Okullar arası karşılaştırmalı veri çıkarılamayacak.

Katılamayan öğrencilere mazeret sınavı yapılacak

Ortak sınavlara katılamayan öğrenciler için mazeret sınavları yapılacak. Ülke ve il ve ilçe geneli ortak yazılı sınavların mazeret sınavı tarihleri milli eğitim müdürlüklerince ayrıca duyurulacak ve okul müdürlükleri tarafından e-Okul'a girilecek.

Ortak sınavlar, ölçme değerlendirme merkezleri tarafından yürütülecek. Uygulama, okulda öğretmenler tarafından yapılacak. Ortak sınavlar ölçme değerlendirme ilkelerine göre ve kazanımları ölçen sorulardan oluşacak.

Bu Habere Tepkiniz