Bakanlıktan 'milyarlık arazi Şimşek'in dostuna' başlıklı habere yalanlama

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir gazetede, "milyarlık arazi Şimşek'in dostuna" başlıklı çıkan haberin maksatlı ve çarpıtma olduğu aktarılarak, habere konu olan ihalenin gerçekleştiği tarihin 13 Nisan olduğu, Bakan Şimşek'in ilgili tarihlerde bakanlık görevini icra etmediği ve Türkiye'de olmadığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in atandığı ilk gün bakanlığın birimleri ile bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşların üst düzey bürokratlarına talimat verdiği ifade edildi. Bakan Şimşek'in söz konusu talimatı ile, "Mezardan babam bile çıkıp gelse dahi, benim akrabalarım ya da arkadaşım olduğunu ifade eden hiç kimseye kamuda ayrıcalık tanınmayacaktır" ifadesini açıkça belirttiği vurgulandı.

Açıklamada, "arkadaşı olduğu için bu araziyi aldı " iması ile yapılan söz konusu haberin doğru olmadığı belirtilirken, bir fotoğraf karesi ile oluşturulmak istenen algının, gazetecilik etiğine aykırı olduğu savunuldu.

Açıklamada, haberi kaynağına sormadan yapan gazeteci hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacağı da vurgulandı.