Öğretmenliği yıldızlığa tercih eden Paker, tayin istedi

1997 yılında Grup Etnik ile birlikte seslendirdiği "Dinle" adlı şarkıyla Eurovision Şarkı Yarışması'nda üçüncü olan Şebnem Paker, bu başarısıyla Türkiye'ye o zamana kadar ki en büyük derecesini kazandırmıştı. Sanatçı kariyerinin yanı sıra, eğitimci kimliğiyle de adından söz ettiren ve öğretmenliği yıldızlığa tercih eden Şebnem Peker'in bundan sonraki yaşantısına Muğla Fethiye'de sürdürmek istediği öğrenildi.

2004 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde müzik öğretmeni olarak görev yapan sanatçı Şebnem Peker, geçtiğimiz yıllarda çeşitli okullarda müzik öğretmeni olarak görev yapıp öğrencilere eğitim verdi.

Şebnem Peker'in son olarak Milas Kırcağız Ortaokulu'na atandığı ancak bu atamayı kabul etmeyerek Fethiye'de görev almak istediği öğrenildi. Bu kararla ilgili Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden henüz bir açıklama yapılmadı.