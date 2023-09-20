Veliler ile öğretmenler e-randevu sistemi ile görüşebilecek

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatları istikametinde veli-öğretmen görüşmelerini düzenli bir şekilde gerçekleştirebilmek için e-randevu sistemini faaliyete geçirdiklerini ve tamamı Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından geliştirilen bir yazılımla veli ve öğretmenleri buluşturmaya başladıklarını belirtti.

Öğretmenlerle velileri, e-randevu sistemini kullanarak en uygun vakitte bir araya getirmeyi maksatladıklarını belirten Yener, veli-öğretmen görüşmelerinin eğitimin önemli bir ayağı olduğunu ve bu görüşmelerin çocukların geleceği açısından belirleyici rol oynadığını ifade etti.

Yener; "Bu nedenle hem velilerimiz hem de öğretmenlerimiz açısından en doğru zamanda, en doğru yerde, en verimli şekilde bu görüşmelerin yapılması çok önemli." dedi.

Bakan Tekin'in talimatı üzerine Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan e-randevu sistemi üzerinden organize edilen veli-öğretmen görüşmelerinin zaman yönetimi açısından ve görüşme verimi açısından hem veliler, hem öğretmenler, hem de okul idareleri tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

Veliler, online randevu sistemine https://sivasarge.meb.gov.tr/erandevu web adresi üzerinden erişim sağlayabiliyor.