Denizli'de 7 FETÖ üyesi tutuklandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, FETÖ/PYD terör örgütü adına faaliyet gösteren ve görev alan, 6 yıldan fazla hapis cezası ile aranan 7 şüphelinin saklandığı yeri tespit etti. Elde edilen bilgiler çerçevesinde şüphelilerin bulundukları adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine sevk edildi.