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Merzifon'da vahşet: Öldürdüğü şahsı araçla birlikte yaktı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yanmış bir otomobilin içinde ceset bulundu. İşlediği cinayetin ardından aracı yakarak kaçtığı iddia edilen katil zanlısı yakalandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2023 14:29, Son Güncelleme : 20 Eylül 2023 14:30
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Merzifon'da vahşet: Öldürdüğü şahsı araçla birlikte yaktı

Edinilen bilgiye göre, Sarıbuğday köyü Gölet mevkiinde araç yangını ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, yaptıkları incelemede aracın içinde bir ceset buldu. Olayın cinayet olabileceği şüphesi üzerine Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine takviye olarak olay mahalline jandarma suç araştırma dedektifleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan 6 saatlik çalışma neticesinde ölen şahsın Yılmaz Uyanık (37) olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Ahmet M.'nin (39) boğuştuğu Uyanık'ı öldürüp, aracı yaktıktan sonra kaçtığının tespit edildiği ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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