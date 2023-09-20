Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2023 15:33, Son Güncelleme : 20 Eylül 2023 15:34
Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.