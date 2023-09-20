Hrant Dink cinayetine ilişkin açılan davada tahliye kararı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ amaçları doğrultusunda hareket ettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan aralarında Yasin Hayal, Ali Fuat Yılmazer ve Erhan Tuncel'in de bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada mahkeme, davanın tek tutuklu sanığı Adem Sağlam'ın tahliyesine karar verdi.

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