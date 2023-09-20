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İmar planı müelliflerine 'Dijital Yeterlilik Belgesi' verilecek

Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığınca, kaliteli, güvenli yapılaşmanın sağlanması ve yetkisiz imar planı yapımının önüne geçilmesi amacıyla plan müelliflerine karekodlu "Dijital Yeterlilik Belgesi" verilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2023 18:18, Son Güncelleme : 20 Eylül 2023 18:19
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İmar planı müelliflerine 'Dijital Yeterlilik Belgesi' verilecek

"Plan Yapımını Yükümlenecek Müelliflerin Yeterliliği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, imar planı müelliflerine verilen yeterlilik belgesi, müellifin TC kimlik numarası, adı ve soyadı, çalışılan sektörü gibi bilgilerin yanı sıra, hangi grupta planlama işlerini üstlenebileceğini gösteren, e-Plan Otomasyon Sistemi üzerinden üretilen ve doğruluğu teyit edilebilecek karekodlu bir "dijital belge"ye dönüştürüldü.

Değişiklik kapsamında kaliteli, güvenli yapılaşmanın sağlanması ve yetkisiz imar planı yapımının önüne geçilmesi, plan müelliflerinin yeterliliklerinin tespiti ve kayıt altına alınması amacıyla plan müelliflerine karekodlu "dijital yeterlilik belgesi" verilecek.

İmar planlarında, yoğunluk artırmayan ve alan kullanım değişikliği öngörmeyen parsel ölçeğindeki değişiklikler ile maddi hataların düzeltilmesine yönelik değişiklikler için de "plan yapım yeterlilik belge grubu" şartı aranmayacak.

Açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin görüşlerine de yer verildi. Özhaseki, imar planının yapımını yüklenecek plan müelliflerinin dijital belge ile çalışmalarını yürütebileceğini bildirdi.

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