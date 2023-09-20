Adalet Bakanı, yeni 'Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ni onayladı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2023-2024 Avukatlık Asgari Ücreti Tarifesi'ni onayladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2023 20:19, Son Güncelleme : 20 Eylül 2023 20:24
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Baro başkanlarıyla yaptığı toplantıda, "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ni eylül ayında açıklayacakları" sözünü verdiklerini hatırlattı.
Bakan Tunç, "Çalışmalarımızı tamamladık, yeni tarifeyi onayladık. Yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilen 2023-2024 Avukatlık Asgari Ücreti Tarifesi avukatlarımız için hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.