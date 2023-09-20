Malatya'da enkaz altında kalan bir kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Karaterzi Mahallesi'nde oturan A.G, evinin ön tarafındaki bağımsız tuvalet ve banyo eklentisini kendi imkanlarıyla yıkmaya çalıştığı esnada çökme meydana geldi.

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