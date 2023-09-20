Kurtulmuş'tan şehit Jandarma Astsubay Hasan Bozkurt için taziye mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt için taziye mesajı yayımladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Eylül 2023 20:45, Son Güncelleme : 20 Eylül 2023 20:38
Kurtulmuş, mesajında, "Osmaniye'de görevi başında şehit olan kahraman jandarmamız Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.