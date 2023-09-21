Yeni 'Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi' Resmi Gazete'de

Yeni belirlenen tarifeye göre, büroda sözlü danışma ücreti ilk bir saate kadar 2 bin 300 lira olarak uygulanacak.

Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlemesi 3 bin 600 lira olarak fiyatlanacak. Kira sözleşmesi, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi vasiyetname gibi benzeri belgelerin hazırlanması için avukatlara 19 bin lira ücret ödenecek.

Tüketici Mahkemelerinde kredi taksit veya faizinin uyarlanması davaları için avukatlık ücreti 8 bin 700 lira, tahliyeye ilişkin icra takiplerinin ücreti ise 7 bin 400 lira oldu.

Bu arada arabuluculuk, uzlaştırma ve her türlü sulh anlaşmalarından doğacak avukatlık ücreti de güncellendi.