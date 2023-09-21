200 daireli ev sahibinden kiracılara ihtarname

Ankara Yenimahalle'deki bir sitede 200 daire sahibi olan İbrahim T., kiracılarıyla yaptığı anlaşmanın yazılı olmamasını fırsat bilerek kiracılarından yeni dönem kirası ile son 5 yılın enflasyon farkını da talep edip avukatları aracılığıyla icra işlemi başlatmıştı. Mağdurların şikayeti üzerine mahkeme, talebi haksız bularak reddetmişti. Bu kez ev sahibinin oğlu Celal T., 200 kiracıya yaklaşık 3 bin lira olan kira bedelini 14 bin liraya çıkaracağına dair noter aracılığıyla ihtarname çekti. Kira sözleşmesinin üzerinden 5 yıl geçtiğini gerekçe gösteren Celal T., kiracıların kira bedelini kabul etmemesi durumunda dava açacağını ve tüm bedellerden kiracıların sorumlu tutacağını da bildirdi.



'ŞİKAYETÇİ OLDUK'



Kiracılardan birinin müvekkili olan avukat Oğuzhan Muhammet Gündoğmuş, "Ev sahibi, geriye dönük kira zamlarının enflasyon oranında yapılmadığı gerekçesiyle binada oturan kiracılara icra takibi başlatmıştı. Bu mahkemeden döndü. Şimdi de müvekkilime Ankara 72. Noterliği'nden Celal T. tarafından kira sözleşmesinin üzerinden 5 yıl geçtiğini, yeni kira döneminde kira bedelinin aylık 14 bin TL olacağına dair ihtarname çekildi. Müvekkilimin şu anki kirası 2 bin 940 TL'dir. Ev sahibi kiracıları yıldırmak ve daireleri boşaltmalarını sağlamak istiyor. Kanunen suç işleniyor. Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'na da dilekçe vererek şikayetçi olduk" dedi. Mülk sahiplerinin fahiş kira artışlarının önüne geçilebilmesi noktasında devletin gerekli adımları attığının altını çizen avukat Gündoğmuş, "2022 Temmuz'da kira artış oranının kiranın yüzde 25'ini geçemeyeceğini öngören bir kanun çıkarıldı. Bu düzenlemenin süresi 2 Temmuz 2024'e kadar uzatıldı. Fahiş kira artışlarına yüzde 25 sınırının uzatılmasının ardından fırsatçı mülk sahiplerinin piyasa ortalamasının üzerinde fahiş kira artışıyla haksız kazanç elde etmeye çalışması nedeniyle birçok kiracı mağdur oluyor. Önümüzdeki dönemde yüksek kira isteyen ev sahibine hapis ya da para cezası getirilmesi gündeme gelebilir" dedi.

ÖMER ÇETİN