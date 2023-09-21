Türk Telekom'dan ev internetine dev zam

Türkiye'de enflasyon insanları derinden etkilemeye devam ediyor. Enflasyon sebebiyle evinde duran insanlar artık orada da rahat değil. Yaşam koşulların gün gün arttığı Türkiye'de zam yağmuruna devam ediliyor.

Türk Telekom, 1 Ekim itibarıyla geçerli olacak yeni tarife fiyatlarını yayınlarken, fiyatları gören kullanıcılar sosyal medyada "Bu fiyatlar internet aboneliğini iptal ettirir" tepkisi verdi.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre bireysel ve kurumsal internet ücretlerine 200 liraya kadar zam gelecek. En ucuz paket 600 liradan başlayacak.

Türk Telekom öte yandan gerçekleştirilen zam, taahhüdü bulunan abonelikleri kapsamayacak. Türk Telekom, abonelerine 24 aya varan taahhüd imkanı sunarken, bu süreç içerisinde fiyatların değiştirilmeyeceğinin garantisini veriyor.