Memurlara özel 100TL

Block Earner ile dijital altın ve dolarda dar makas aralığı, 7/24 işlem!



Mayıs ayından beri piyasada döviz ve altın kuru hareketliliğinin arttığı dönemlerden geçiyoruz. Dolar kuru ve gram altın yurt içi piyasada tarihi seviyelere ulaşırken son dönemde Merkez Bankası'ndan gelen keskin faiz kararı kur oynaklığını da arttırdı. Volatilite yükseldikçe hem dolar hem de altında bankaların alış/satış makas aralıkları zirve yaptı. Alış/ satış fiyatları arasındaki artan farklılık ve sadece mesai saatlerinde işlem yapabilme kısıtı bazı yatırımcıları dolar ve altının dijital alternatiflerine yönlendirdi. Böylece dijital dolar USD Coin (USDC), Tether (USDT) ve dijital altın PAX Gold'a (PAXG) olan ilgi artmaya başladı.

Dolar ve altın yatırımıyla ilgilenenler artık Block Earner'da daha avantajlı

Block Earner'da alınıp satılabilen USDC, USDT ve PAXG, dolar ve altın yatırımlarıyla ilgilenen herkese iki büyük avantaj sağlıyor. Bunlardan birincisi, dar makas aralıklarıyla işlem imkanı. İkincisi ise hafta sonu ve tatil günleri dahil olmak üzere, piyasa kapalıyken bile işlem yapabilme özgürlüğü. Ayrıca bunları yaparken geleneksel altın ve dolar yatırımında ödenen ek işlem vergileri ve saklama ücretlerini de ödemiyorsunuz.

Block Earner'da kullanıcılar, dolar ve altın yatırımlarını dijital varlıklar üzerinden güvenle gerçekleştirirken piyasanın kapalı olduğu zamanlarda dahi aktif olabilmenin keyfini yaşıyor. Bu sayede, piyasa hareketliliklerinden anlık olarak faydalanmak da mümkün oluyor.

Alım satım işlemleri çok kolay ve hızlı

Block Earner'ın güvenli altyapısı ve kullanıcı dostu arayüzü, kullanıcıların USDC, USDT ve PAXG alım satım işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlıyor. Yatırımcılar, istedikleri miktarda USDC, USDT veya PAXG satın alabiliyor, aynı şekilde istedikleri zaman bu dijital varlıklarını satabiliyorlar.

Geleneksel yatırımların yeni nesil teknoloji üzerinden yapılmasına olanak veren Block Earner, hareketliliğin düşük, alım satım fırsatlarının az olduğu dönemlerde de yatırımlardan getiri elde etme avantajı sağlıyor. Kullanıcılar, diledikleri takdirde, platformun DeFi hesabıyla USDC üzerinden zahmetsizce pasif gelir alabiliyor. Block Earner DeFi Hesabı, kullanıcıların sahip olduğu USDC, BTC ve ETH gibi dijital varlıklarını saklarken bir yandan da günlük değişken oranlarda pasif getiri sağlamasına imkan tanıyor.

"Avantajlı yatırım imkanlarını kullanıcılarımızla buluştuyoruz"

Block Earner Türkiye Operasyon Müdürü Emrah Karadere, "Kapsayıcı bir yeni nesil FinTech platformu olma ilkemiz doğrultusunda özellikle ülkemizde çok tercih edilen geleneksel yatırım araçları olan altın ve döviz için de avantajlı yatırım imkanlarını kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. Kullanıcılarımız 7/24 güncel piyasa rakamlarını kullanarak ve al/sat fiyatları arasındaki farktan etkilenmeden PAXG ile altın, USDT ve USDC ile de dolar yatırımlarını blockchain teknolojisinin avantajlarıyla güvenle yapabiliyorlar. Tercih ettikleri yatırım araçlarına düşük maliyetlerle ulaşmanın yanında Block Earner'ın sunduğu DeFi erişimi sayesinde kullanıcılarımız yatırımları üzerinden pasif gelir elde ederek portföylerinin kazanç verimliliğini arttırabiliyorlar. Pasif gelir günümüz finans dünyasında hepimiz için önemi günden güne artan bir kavram. Yakın zamanda canlıya aldığımız referans programımızla her kullanıcımızı iş ortağımız gibi konumluyor ve platforma kazandırdıkları her yeni kullanıcı üzerinden elde edilecek komisyon gelirinin paylaşılmasıyla sürdürülebilir bir kazanç modeli oluşturuyoruz. Böylelikle kullanıcılarımız yatırımlarını platformumuzda değerlendirirken referansları aracılığıyla elde ettikleri pasif gelirle de portföylerine ömür boyu katkı sağlamış oluyorlar."

Block Earner Hakkında



Block Earner, kullanıcılarına block zincir tabanlı yeni nesil finansal ürünler sunan, merkeziyetsiz finans dünyasına erişimi kullanıcı dostu bir arayüz ile sağlama misyonunda olan, Avustralya merkezli kapsayıcı bir fintech platformudur. 2021 sonunda Avustralya'da hizmete giren Block Earner, Aralık 2022'de ise Türkiye operasyonlarını başlattı. Şirket, Kasım 2021'de ABD'li risk sermayesi şirketi Framework Ventures'ın liderlik ettiği ve Coinbase Ventures, DeFi Alliance, Longhash Ventures, Stani Kulechov ile Emin Gün Sirer'in katılım sağladığı tohum turunda 4.5 milyon dolar yatırım aldı.

Block Earner'ın banka entegrasyonu sayesinde tüm yatırım işlemlerini Türk Lirası ile yapabiliyor, dilediğiniz zaman bakiyenizi kendi banka hesabınıza çekebiliyorsunuz. Platform üzerinde dijital dolar (USDC ve USDT) ve dijital altın (PAXG) yatırımlarına ek olarak 100'den fazla kripto paraya da kolay ve güvenilir şekilde yatırım yapabiliyorsunuz.

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