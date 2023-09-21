92 yaşındaki kişi, 78 yaşındaki karısını tüfekle öldürdü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Sehliye Ö'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Yenioba Mahallesi'ndeki evin bahçesinde İ.Ö. (92) ile Sehliye Ö. (78) arasında tartışma çıktı. Evden av tüfeğini alan İ.Ö, karısı Sehliye Ö'ye ateş etti.

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