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Tarımsal girdi enflasyonunda sert yükseliş

Tarım-GFE Temmuz'da yıllık %34,32 artarken, aylık %6,56 yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2023 10:22, Son Güncelleme : 21 Eylül 2023 10:22
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Tarımsal girdi enflasyonunda sert yükseliş

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) Temmuz'da aylık bazda yüzde 6,54 artarken, yıllık bazda yüzde 34,32 yükseldi.

Tarım-GFE'de bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,29 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 69,23 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %5,71, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %11,90 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde %29,17, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde %76,25 artış gerçekleşti.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Bir önceki aya artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, %1,65 ile tarımsal ilaçlar ve %2,28 ile tohum ve dikim materyali oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %23,76 ile enerji ve yağlar ve %18,80 ile veteriner harcamaları oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise %0,38 ile hayvan yemi oldu.

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın az olduğu alt gruplar %2,26 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve %13,20 ile enerji ve yağlar oldu. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, %95,89 ile veteriner harcamaları ve %89,23 ile diğer mal ve hizmetler oldu.

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