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Polis memuru ve oğlunun öldüğü kazada sürücüye para cezası

Eskişehir'de polis memuru baba ile oğlunun ölümü, 2 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan trafik kazasında yargılanan sürücüye bin 365 gün adli para cezası verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2023 10:42, Son Güncelleme : 21 Eylül 2023 10:55
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Polis memuru ve oğlunun öldüğü kazada sürücüye para cezası

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Eskişehir-Seyitgazi Karayolu Büyükdere Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, 19 yaşındaki Yakup Efe Sarı'nın kullandığı 10 F 6761 plakalı otomobil ile Onur C. idaresindeki 26 ADZ 6761 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da kullanılmaz hale gelirken, otomobil sürücüsü Yakup Efe Sarı ve polis memuru olan babası Ercan Sarı hayatını kaybetti. Kazada, anne Zeynep Sarı ve Elif Zeycan Sarı da yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına ilk duruşmada tahliye olan sanık Onur C. katılmazken, kazada yaralanan Zeynep Sarı ve Elif Zeycan Sarı hazır bulundu.

"Üzerimize son sürat bir araç geliyordu"

Mahkeme heyetinin kararı öncesinde konuşan Zeynep Sarı, "Hala ameliyatlarla, kendimle, acılarımla uğraşıyorum. O günü anbean hatırlıyorum. Üzerimize son sürat bir araç geliyordu. Şikayetim devam etmektedir" dedi.

3 yıl 9 ay hapis cezası bin 365 gün adli para cezasına çevrildi

Mahkeme heyeti, sanık Onur C. hakkında 'Taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olmak' suçundan iyi hal indirimiyle 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Ceza, mahkeme heyeti tarafından bin 365 gün adli para cezasına çevrilmesine karar verdi.

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