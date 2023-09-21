TMO Genel Müdüründen 'hububat stoğu' açıklaması: Sorun yok
TMO Genel Müdürü Güldal: "(Hububat stoğuna ilişkin) Bizim 2023-2024 ve sonraki belki bir iki yılda arz güvenliğimizi sıkıntıya sokacak problem olmayacağını değerlendiriyoruz. Çünkü ciddi bir üretim ve stok oluşturduk."
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2023 10:53, Son Güncelleme : 21 Eylül 2023 10:55
- TMO Genel Müdürü Güldal: "(Hububat stoğuna ilişkin) Bizim 2023-2024 ve sonraki belki bir iki yılda arz güvenliğimizi sıkıntıya sokacak problem olmayacağını değerlendiriyoruz. Çünkü ciddi bir üretim ve stok oluşturduk."