7 ildeki FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
İzmir merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Eylül 2023 10:57, Son Güncelleme : 21 Eylül 2023 11:04
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün TSK yapılanmasındaki asker ve sivillere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemi tamamlandı.
Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen 5 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Eylül'de İzmir merkezli 7 ilde düzenlediği eş zamanlı baskınlarla 1'i muvazzaf 3 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 6 eski askeri okul öğrencisini gözaltına almıştı.